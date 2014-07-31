Рада не підтримала відставку Яценюка

Як передає кореспондент УНІАН, на підтримку його відставки проголосували лише 16 народних депутатів із 311 зареєстрованих у сесійній залі.

За відставку Яценюка проголосували два депутати від Партії регіонів та 14 — від позафракційних.

Перед голосуванням присутній на засіданні парламенту президент України Петро Порошенко закликав народних депутатів висловити вотум довіри уряду.

Він зазначив, що “сьогодні нікому не легко — ні прем'єр-міністру, який бере на себе величезну частину відповідальності, ні парламентаріям - кожному народному депутатові, президенту теж не легко”.

Читайте такожПорошенко закликає ВР підтримати "непопулярні, важкі, але конче необхідні" урядові закони“Але набагато важче сьогодні українським героям, які захищають честь і незалежність і територіальну цілісність та суверенітет нашої держави”, - підкреслив Порошенко.

Він висловив переконання, що “сьогодні, коли ми маємо такі виклики, нам потрібна єдність. Нам потрібен надійний уряд і я впевнений в тому, що на сьогоднішній день наша спільна і ефективна співпраця президента, уряду і Верховної Ради обов'язково принесе свої плоди”.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України прийняла зміни до державного бюджету та Податкового кодексу.