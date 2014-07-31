У Горлівці терористи пограбували торговий центр на 2 млн грн
14:31, 31 липня 2014Політика
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У Горлівці Донецької області терористи пограбували торговий центр на 2 млн гривень.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андріій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Терористи продовжують мародерства та грабіж місцевих мешканців», - заявив він.
«У Горлівці з торгового центру озброєні терористи вивезли продукти харчування та спиртні напої на суму близько 2 млн грн», - додав Лисенко.
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