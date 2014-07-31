У Горлівці терористи пограбували торговий центр на 2 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андріій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Терористи продовжують мародерства та грабіж місцевих мешканців», - заявив він.

«У Горлівці з торгового центру озброєні терористи вивезли продукти харчування та спиртні напої на суму близько 2 млн грн», - додав Лисенко.

Читайте такожРНБО: У Горлівці в районі ринку бойовики розмістили близько 6 установок "Град"Як повідомляв УНІАН, у Горлівці за період з 27 по 29 липня від обстрілу постраждали 100 горлівчан, ще 27 загинули, з них четверо - діти.