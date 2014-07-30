В Горлівці за три дні загинуло 27 чоловік, з них четверо - діти
16:33, 30 липня 2014Політика
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За період з 27 по 29 липня від обстрілу постраждали 100 горлівчан, ще 27 загинули, з них четверо - діти. Ситуація в Горлівці залишається напруженою.
У Горлівці через обстріли продовжують гинути люди / wikimedia.org
Про це повідомляє офіційний сайт горлівської міськради.
Як поінформувала заступник міського голови Ірина Джеломанова станом на 30 липня в місті відкриті продовольчі магазини, але вони працюють у скороченому режимі.
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У відкриті підприємства роздрібної торгівлі здійснюється підвіз хлібобулочних виробів.
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