В Горлівці за три дні загинуло 27 чоловік, з них четверо - діти

За період з 27 по 29 липня від обстрілу постраждали 100 горлівчан, ще 27 загинули, з них четверо - діти. Ситуація в Горлівці залишається напруженою.

Про це повідомляє офіційний сайт горлівської міськради. Як поінформувала заступник міського голови Ірина Джеломанова станом на 30 липня в місті відкриті продовольчі магазини, але вони працюють у скороченому режимі. Читайте такожРНБО: У Горлівці в районі ринку бойовики розмістили близько 6 установок "Град" У відкриті підприємства роздрібної торгівлі здійснюється підвіз хлібобулочних виробів.

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