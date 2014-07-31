Військовим 51-ї бригади висунуті підозри

Як повідомляє на своїй сторінці у соцмережі журналіст Роман Бочкала, військовим висунуті звинувачення за ст. 409 Кримінального кодексу ("ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 10 років.

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"До цього бійці перебували в статусі свідків. Прокурору незрозуміло, чому військовослужбовці залишили бойові позиції. Бійці запевняють - були змушені це зробити. Залишилися одні з автоматами проти мінометів і "Градів". Також їх звинувачують у контактуванні з ФСБ",- йдеться в повідомленні журналіста.

У свою чергу, військові розповіли про перебування в Росії і про те, як вони повернулися в Україну. "В Ростовській області їх тримали в якомусь ангарі. Приводили російських журналістів, які ставили провокаційні питання, але українські військові не відповідали. Вмовляли залишитися в якості біженців. Військові навідріз відмовилися", - наголошується в повідомленні

Після цього, російські прикордонники доставили українських військових в пункт пропуску "Матвєєв Курган-Успенка" в Донецькій області і передали українським прикордонникам.

Між тим, як пише у своєму повідомленні Роман Бочкала, "з української сторони пункт пропуску контролюють сепаратисти, стверджують бранці. Питання в тому, чиї накази виконують наші прикордонні служби, що там знаходяться? Пізніше під'їхали українські військові й забрали полонених колег".

Як повідомляв УНІАН, 29 липня стало відомо, що 42 бійці 51-ї бригади перетнули кордон з Росією в районі пункту Ізварине в Луганській області. За словами офіцера 51-ї бригади, бійці були змушені це зробити, щоб не потрапити під обстріл терористів. Потім військові були доставлені в Запоріжжя в військову частину А1978.

Post by Роман Бочкала.