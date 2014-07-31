На територію України з Росії заїхало cім установок «Град» та 11 автомобілів «Урал»
13:53, 31 липня 2014Політика
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На територію України, в Луганську область, з Росії заїхали сім установок «Град» та 11 автомобілів «Урал».
На територію України з Росії заїхало cім установок «Град» та 11 автомобілів «Урал» / Фото Міноборони РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожТерористи завдали потужного удару з "Граду" по житловому району Шахтарська
«Росія продовжує постачати терористам важку броньовану техніку та озброєння. За оперативною інформацією, вчора ввечері з Донецька Ростовської області до Луганської області проїхали 7 систем залпового вогню «Град» та 11 автомобілів «Урал», - зазначив він.
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