На територію України з Росії заїхало cім установок «Град» та 11 автомобілів «Урал»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожТерористи завдали потужного удару з "Граду" по житловому району Шахтарська

«Росія продовжує постачати терористам важку броньовану техніку та озброєння. За оперативною інформацією, вчора ввечері з Донецька Ростовської області до Луганської області проїхали 7 систем залпового вогню «Град» та 11 автомобілів «Урал», - зазначив він.