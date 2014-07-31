Медведчук подав до суду на Парубія. Секретар РНБО готує позов у відповідь

23:01, 31 липня 2014
Політика
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Лідер "Українського вибору" Віктор Медведчук подав до суду на секретаря РНБО Андрія Парубія за те, що той назвав його "злочинцем".

Парубий

Про це Парубій написав на своїй сторінці в Facebook.

"Кум Путіна та його особистий друг Віктор Медведчук подав на мене в суд за те, що я назвав його злочинцем. Хтось сумнівається в тому, що Медведчук - злочинець?! Характерно, що Медведчук оцінив свою "честь та гідність" у 2 (дві) гривні", - повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони.

"Судове засідання відбудеться 5 серпня о 15:00 у кабінеті №17 на Хрещатику, 42-А, під головуванням судді Бортницької В. В", - зазначив він.

"Разом з тим, починаю збирати матеріали, щоб подати позов до суду з вимогою заборонити організацію "Український вибір" як антиукраїнську та злочинну", - додав Парубій.

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