Медведчук подав до суду на Парубія. Секретар РНБО готує позов у відповідь
23:01, 31 липня 2014Політика
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Лідер "Українського вибору" Віктор Медведчук подав до суду на секретаря РНБО Андрія Парубія за те, що той назвав його "злочинцем".
Медведчук подав до суду на Парубія
Про це Парубій написав на своїй сторінці в Facebook.
"Кум Путіна та його особистий друг Віктор Медведчук подав на мене в суд за те, що я назвав його злочинцем. Хтось сумнівається в тому, що Медведчук - злочинець?! Характерно, що Медведчук оцінив свою "честь та гідність" у 2 (дві) гривні", - повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони.
"Судове засідання відбудеться 5 серпня о 15:00 у кабінеті №17 на Хрещатику, 42-А, під головуванням судді Бортницької В. В", - зазначив він.
"Разом з тим, починаю збирати матеріали, щоб подати позов до суду з вимогою заборонити організацію "Український вибір" як антиукраїнську та злочинну", - додав Парубій.
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