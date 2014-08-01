Порошенко підписав закон "Про вищу освіту"

00:10, 01 серпня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про вищу освіту".

Фото УНИАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр освіти та науки Сергій Квіт. 

"Закон "Про вищу освіту" підписаний Президентом! Вітаю всіх. Українська вища освіта подолала пострадянські рецидиви й опинилася в іншій реальності. Саме час вищим навчальним закладам скористатися нагодою і нарешті стати автономними", - написав Квіт.

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Як повідомляв УНІАН, що 1 липня Верховна Рада України прийняла закон "Про вищу освіту", який передбачає, зокрема, автономію вищих навчальних закладів, а статут вузу затверджується його засновником.

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