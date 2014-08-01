Росіяни обстріляли пункти пропуску «Довжанський» та «Успенка» - РНБО
17:36, 01 серпня 2014Політика
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Прикордонні пункти пропуску «Довжанський» та «Успенка» зазнали артилерійського обстрілу з території РФ.
Пункт пропуску "Довжанський" знову обстріляли / dpsu.gov.ua
Як передає кореспондент УІНАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Росіяни двічі обстріляли позиції наших прикордонників», - зазначив він.
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«О пів на другу дня артилерійського обстрілу з території РФ зазнав пункт пропуску «Довжанський», - додав Лисенко.
«Приблизно в цей же час з населеного пункту Марфінка Російської Федерації відбувся артилерійський обстріл українського пункту пропуску «Успенка», - зауважив речник РНБО.
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