Росіяни обстріляли пункти пропуску «Довжанський» та «Успенка» - РНБО

Як передає кореспондент УІНАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Росіяни двічі обстріляли позиції наших прикордонників», - зазначив він.

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«О пів на другу дня артилерійського обстрілу з території РФ зазнав пункт пропуску «Довжанський», - додав Лисенко.

«Приблизно в цей же час з населеного пункту Марфінка Російської Федерації відбувся артилерійський обстріл українського пункту пропуску «Успенка», - зауважив речник РНБО.