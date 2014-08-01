Сьогодні ввечері п'ять телеканалів транслюватимуть інтерв'ю президента

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час зустрічі обговорювалася внутрішньополітична ситуація в країні, зокрема питання подолання урядово-парламентської кризи, проведення позачергових парламентських виборів, актуальність впровадження реформ, а також міжнародна політика та ситуації на сході країни.

Повну версію інтерв’ю у вечірньому ефірі транслюватимуть: Перший національний телеканал, ТК «Інтер», «5-й канал», «1+1» та ICTV.

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