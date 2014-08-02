У Луганську не припиняється обстріл, немає світла та зв'язку

У Луганську минулої доби зберігалася критична обстановка, в місті відсутнє світло і мобільний зв'язок, повідомляється на сайті Луганської міської ради.

«1 серпня на території обласного центру зберігалася критична обстановка. Учора увечері Луганськ знову був повністю відключений від енергопостачання. У місті відсутнє світло, водопостачання, не працює мобільний зв'язок», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, інформація про загиблих і потерпілих внаслідок збройних сутичок не надходила. За минулу добу всього було здійснено 52 виїзди "швидкої допомоги" по загальних захворюваннях.

У результаті обстрілу зруйновано об'єкти інфраструктури: будівлю міської поліклініки, дитячий садок, котельню, ряд житлових будинків. Унаслідок попадання 6 снарядів зруйновано Луганську залізничну лікарню.

У міськраді зазначають, що через постійний обстріл Луганська з вечора 1 серпня і станом на ранок 2 серпня в місті відсутнє енергопостачання. Від водопостачання відключено більш як 8 тисяч абонентів: через відсутність подачі електроенергії було зупинено всі насосні станції. Крім того, без газопостачання залишилися більш як 4 тисячі абонентів.

Піротехнічна група ГУ ДСНС України в Луганській області продовжує роботу з знешкодження боєприпасів. Зокрема, протягом минулої доби надійшло 10 заявок щодо обстеження території міста на наявність снарядів, які не розірвалися. Піротехнічна група здійснила виїзди за 4 адресами. За висновками експертів, 4 боєприпаси, що не розірвалися, не становили загрози для життя людей.

«Комунальні і аварійні служби працюють у посиленому режимі, роблячи все можливе для того, щоб відновити пошкоджені комунікації та відновити подачу світла, води і газу абонентам. Проте їх діяльність серйозно ускладнюють збройні сутички і обстріл міста», - підкреслюється в повідомленні.

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