Луганськ повністю відключено від енергопостачання - міськрада
У зв'язку з постійними обстрілами обласного центру і збройними сутичками була пошкоджена ще одна лінія, яка живить місто з боку Краснодона. Через це Луганськ повністю відключений від енергопостачання.
Про це повідомляє сайт Луганської міськради.
"На даний момент знеструмлено житлові будинки, об'єкти соціальної сфери, у тому числі лікувальні установи. Тимчасово лікарні живляться від електрогенераторів, проте в місті вже вичерпані наявні запаси палива", - йдеться в повідомленні.
Через відсутність електроенергії також припинили роботу насосні і підвищувальні станції, в місті серйозні проблеми з водопостачанням.
"В даний час фахівці не можуть виїхати на місце події через безперервні збройні сутички. Як тільки випаде така можливість, будуть розглянуті варіанти вирішення аварійної ситуації та відновлення подачі електроенергії", - повідомляє прес-служба Луганської міської ради.
Читайте такожУ Луганську за минулу добу загинули 3 мирні жителі: серед жертв - 15-річний підлітокУ той же час кореспондент УНІАН, посилаючись на прес-службу міськради, повідомляє, що відключено від енергопостачання близько 85% Луганська.
Згідно з оцінками фахівців, при наявності трансформатора вагою понад 100 тонн, а також інших складових, для проведення аварійно-відновлювальних, пусконалагоджувальних робіт та відновлення електропостачання необхідний орієнтовно один місяць за умови, що в цьому районі припиняться збройні зіткнення.
Раніше повідомлялося, що повністю припинено завезення продовольства в місто.