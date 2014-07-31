Луганськ повністю відключено від енергопостачання - міськрада

Про це повідомляє сайт Луганської міськради.

"На даний момент знеструмлено житлові будинки, об'єкти соціальної сфери, у тому числі лікувальні установи. Тимчасово лікарні живляться від електрогенераторів, проте в місті вже вичерпані наявні запаси палива", - йдеться в повідомленні.

Через відсутність електроенергії також припинили роботу насосні і підвищувальні станції, в місті серйозні проблеми з водопостачанням.

"В даний час фахівці не можуть виїхати на місце події через безперервні збройні сутички. Як тільки випаде така можливість, будуть розглянуті варіанти вирішення аварійної ситуації та відновлення подачі електроенергії", - повідомляє прес-служба Луганської міської ради.

Читайте такожУ Луганську за минулу добу загинули 3 мирні жителі: серед жертв - 15-річний підлітокУ той же час кореспондент УНІАН, посилаючись на прес-службу міськради, повідомляє, що відключено від енергопостачання близько 85% Луганська.

Згідно з оцінками фахівців, при наявності трансформатора вагою понад 100 тонн, а також інших складових, для проведення аварійно-відновлювальних, пусконалагоджувальних робіт та відновлення електропостачання необхідний орієнтовно один місяць за умови, що в цьому районі припиняться збройні зіткнення.

Раніше повідомлялося, що повністю припинено завезення продовольства в місто.