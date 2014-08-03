Провайдер з Новогродівки відключив російські канали тільки після бесіди з бійцями "Донбасу"

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Геращенко розповів, що до нього через Facebook звернувся приятель із міста Новогродівка Донецької області і поскаржився на те, що в його місті, вже звільненому від терористів досі по місцевій кабельній мережі "Супутник" показують російські канали.Читайте такожНацрада судитиметься для анулювання ліцензій провайдерів, що ретранслюють російські програми

Геращенко зателефонував до провайдера з вимогою відключити російські канали, але це не дало ніяких результатів.

"Я зателефонував одному з командирів третього батальйону Нацгвардії "Донбас" Павлу К., який за дорученням Семена Семенченко допомагає наводити порядок в Красноармійську і його околицях. Павло К. на моє прохання заїхав у суботу в Новогродівку, провів зустріч з директором місцевого кабельного оператора і диво - з сьогоднішнього ранку російські телеканали більше не отруюють свідомість жителів Новогродівки", - написав радник міністра внутрішніх справ в соцмережі.Читайте такожНацрада заборонила мовлення чотирьох російських телеканалів

Рішення про відключення російських телеканалів провайдер прийняв абсолютно добровільно, після дружньої бесіди у присутності чотирьох бійців батальйону Нацгвардії "Донбас", розповів Геращенко.

Він підкреслив, що по закінченні бесіди ніхто не постраждав.

"Діяли виключно силою логіки і переконання. Найкращою нагородою мені, Павлу К і бійцям батальйону "Донбас" стало сьогоднішній короткий лист з Новогродівки від мого френда. "Спасибі Антон за допомогу. По ТБ тепер показують тільки українські канали", - написал Геращенко.