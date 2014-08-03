Президент нагородив льотчиків за мужність і героїзм під час АТО

Як зазначається в документі, текст якого опубліковано на офіційному Інтернет-представництві глави держави, «орденом Богдана Хмельницького І ступеня посмертно нагороджені підполковник Руслан Плоходько та підполковник Сергій Руденко, які 3 травня 2014 року відвели підбитий літак за місто Слов’янськ, врятувавши життя мирних мешканців».

«Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено полковника Сергія Пожидаєва. Орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня відзначено полковника Романа Дубинецького, полковника Дмитра Мимрикова, майора Григорія Ситніка та підполковника Максима Федорова. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено капітана Дениса Русінова. Полковник Олег Нечипорук відзначений Орденом Данила Галицького», - йдеться в указі.

Також президент нагородив десантників, які відзначилися під час проведення антитерористичної операції.

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Серед нагороджених: орденом «За мужність» III ступеня - старший сержант Олександр Пономарьов, орденом Богдана Хмельницького III ступеня -лейтенант Олександр Чорпіта, орденами «За мужність» III ступеня - солдати Юрій Весельський, Сергій Ільницький та сержант Сергій Козак.