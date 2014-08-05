Марш за федералізацію Сибіру остаточно заборонили - ЗМІ

Як повідомляє "Новая Газета", один з організаторів, Олексій Баранов, у вівторок оприлюднив відповідь на подане в мерію повідомлення про дозвіл провести відповідний марш.

"Для забезпечення непорушності конституційного ладу, територіальної цілісності і суверенітету РФ в проведенні маршу відмовити", - йдеться у відповіді, підписаній заступником мера Новосибірська Геннадієм Захаровим.

До оргкомітету маршу увійшли художники і музиканти, відомі своєю соціальною активністю.

Читайте такожУ Путіна намагаються перешкодити проведенню маршу за федералізацію Сибіру

Крім того, вони давно виношували думку про "сибірську автономію" у складі Росії, і нічого протизаконного в такій постановці питання, на їх думку, немає.

Нагадаємо, раніше Роскомнагляд виніс попередження 14 російським ЗМІ і в тому числі ТСН.ua про неприпустимість розміщення інформації про "Марші за федералізацію Сибіру", який планувався в Новосибірську.

У Путіна всіляко намагалися не допустити цього маршу і Роскомнагляд погрожував заблокувати ресурси, якщо з них не буде видалена інформація про "Марш за федералізацію Сибіру" у Новосибірську.