Курсанти Міліцейської Академії і Нацгвардії будуть патрулювати вулиці Харкова - радник Авакова

08:12, 06 серпня 2014
Політика
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Курсанти Міліцейської академії та Академії Національної гвардії будуть патрулювати вулиці Харкова для підтримки правопорядку в місті.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він також повідомив, що міліція Харкова переведена в режим посиленого несення служби.Читайте такожНа Харківщині через теракти на військових об’єктах будуть посилені заходи безпеки

Зокрема, до патрульної служби будуть залучені курсанти Міліцейської Академії та Академії Нацгвардії.

Нагадаємо, в Харкові були обстріляні невідомими військкомат і Харківський бронетанковы завод.

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