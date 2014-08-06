Курсанти Міліцейської Академії і Нацгвардії будуть патрулювати вулиці Харкова - радник Авакова

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він також повідомив, що міліція Харкова переведена в режим посиленого несення служби.Читайте такожНа Харківщині через теракти на військових об’єктах будуть посилені заходи безпеки

Зокрема, до патрульної служби будуть залучені курсанти Міліцейської Академії та Академії Нацгвардії.

Нагадаємо, в Харкові були обстріляні невідомими військкомат і Харківський бронетанковы завод.