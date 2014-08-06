Курсанти Міліцейської Академії і Нацгвардії будуть патрулювати вулиці Харкова - радник Авакова
08:12, 06 серпня 2014Політика
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Курсанти Міліцейської академії та Академії Національної гвардії будуть патрулювати вулиці Харкова для підтримки правопорядку в місті.
Курсанти Міліцейської академії і Нацгвардії будуть патрулювати вулиці Харкова - радник Авакова
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Він також повідомив, що міліція Харкова переведена в режим посиленого несення служби.Читайте такожНа Харківщині через теракти на військових об’єктах будуть посилені заходи безпеки
Зокрема, до патрульної служби будуть залучені курсанти Міліцейської Академії та Академії Нацгвардії.
Нагадаємо, в Харкові були обстріляні невідомими військкомат і Харківський бронетанковы завод.
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