У БЮТ думають, що хтось дезінформував Ющенка

У фракції БЮТ спростовують заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА, що Блок Юлії Тимошенко долучився до збору підписів щодо відставки Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради.

Про це йдеться в заяві за підписом лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА, текст якої є в розпорядженні УНІАН.

В БЮТ наголосили, що А.ЯЦЕНЮК користується повною і безумовною підтримкою з боку фракції Блоку Юлії Тимошенко, фракція повністю підтримує його політику та гарантує цю підтримку на майбутнє. “Фракція Блоку Юлії Тимошенко заявляє, що нікому і за жодних обставин не дасть відправити Арсенія ЯЦЕНЮКА у відставку і навіть спроби вдатися до подібної авантюри матимуть з нашого боку адекватну відповідь”, - наголошується в заяві.

В БЮТ зазначають, що А.ЯЦЕНЮК - сучасний політик європейського типу, і саме з ним пов’язане відродження парламентаризму в Україні, перетворення парламенту на ефективний законодавчий орган. “Ми також цілком переконані, що Арсеній ЯЦЕНЮК буде головою Верховної Ради VI скликання як мінімум аж до закінчення її повноважень”, - зазначили у фракції.

Фракція БЮТ звертається до всіх політиків з демократичного табору з проханням "не вносити зайвого сум’яття в ряди демократичних сил та не розповсюджувати чуток, що завдають шкоди репутації коаліції".

”Ми вважаємо, що заява Президента України може бути розцінена як прикре непорозуміння. Очевидно, мова йде про те, що главу держави було дезінформовано”, - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, до збору підписів під вимогою про відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради долучилися і союзники блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

За словами В.ЮЩЕНКА, як тільки за його ініціативою було намагання включити до порядку денного ВР законопроект про держзакупівлі, дві політичні сили зібрали підписи про відсторонення голови ВР з займаної посади. “Як не парадоксально, ці підписи зібрали наші союзники і наші опоненти по Верховній Раді”, - сказав Президент.