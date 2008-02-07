Ющенко каже, що БЮТ разом з ПР збирає підписи за відставку Яценюка
13:49, 07 лютого 2008Політика
3342 0
Президент вважає це парадоскальним
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, до збору підписів під вимогою про відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради долучилися і союзники блоку “Наша Україна – Народна самооборона” .
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час наради з главами облдержадміністрацій.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що як тільки за його ініціативою було намагання включити до порядку денного ВР законопроект про держзакупівлі, дві політичні сили зібрали підписи про відсторонення голови ВР з займаної посади. “Як не парадоксально ці підписи зібрали наші союзники і наші опоненти по Верховній Раді”, - сказав Президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter