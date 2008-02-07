У Литвина заспокоюють: все буде як написано в книжці

Народний депутат України, член фракції Блок Литвина Михайло СИРОТА переконаний, що в країні не будуть проводитись дострокові парламентські вибори.

Про це він сказав сьогодні журналістам.

“Майбутніх дострокових перевиборів не буде в Україні – можна всім заспокоїтись, не буде також і дострокових президентських виборів. Відбудеться все як написано в книжці, яка називається Конституція України”, - сказав М.СИРОТА.

На його думку, є об’єктивні і суб’єктивні чинники, які призвели до складної політичної ситуації в Україні.

Він вважає, що глобальна причина полягає в тому, що глобальні світові гравці поступово реалізують програму з переведення політичної системи України на двопартійну, що призведе до розколу України.

М.СИРОТА переконаний, що в цій ситуації “геополітичні центри” отримують власну вигоду, абсолютно ігноруючи інтереси України.

“Не треба дивуватись, що відбуваються між чільниками БЮТ і Партією регіонів системні переговори щодо підвищення прохідного бар’єру”, - сказав він.

Водночас він зазначив, що більш впливовим чинником є розподіл державного майна.

“Справжньою причиною блокування трибуни є те, що Партію регіонів відсторонили від остаточного розподілу державного майна та земельних ресурсів. А НАТО це тільки привід”, - сказав він.

М.СИРОТА переконаний, що сьогодні президентські вибори розглядаються як важіль боротьби не за повноваження, а за реальне державне майно.

Він вважає, що парламентська криза триватиме до завершення розподілу державної власності.