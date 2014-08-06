Порошенко закликає скасувати оподаткування благодійності для зони АТО

"Суть законопроекту полягає в тому, щоб благодійні внески, які роблять волонтери на цілі, пов’язані з АТО, - закупівля обладнання, харчів або виплату компенсацій з переміщення - в кінці року не обкладалися прибутковим податком з громадян", - цитує Порошенка його прес-служба.

Читайте такожПорошенко доручив залучити волонтерів до контролю за закупівлями для АТО

Глава держави впевнений, що звернення волонтерів варто підтримати, адже вони та небайдужі громадяни продовж всіх чотирьох місяців АТО допомагають українським військовослужбовцям.

"Ми маємо піти назустріч і підтримати волонтерську діяльність", - констатував президент.