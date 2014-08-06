У Донецьку неспокійно, чути вибухи, не працює мобільний зв'язок - міськрада



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«У Донецьку неспокійно, жителі повідомляють про вибухи в Кіровському районі, імовірно на хуторі Широкий. Крім того, практично у всіх районах міста чути звуки літака, що низько пролітає», - сказано в повідомленні.

Також зазначено, що в місті не працює мобільний оператор МТС, і за інформацією самої компанії, це пов`язано з тим, що пошкоджено передавальне обладнання і немає можливості приступити до його ремонту зважаючи бойові дії в Донецькій області.

У міськраді також повідомили, що у зв`язку з тим, що в місті з настанням темряви активізуються бойові дії, комунальний транспорт обмежив час свого руху. Тільки тролейбуси за маршрутом № 2 ”ДМЗ - Ж/д вокзал” курсують згідно подовженого графіка.

У Петровському районі залишається обмеження руху громадського транспорту в напрямку диспетчерської станції ”Трудівська” до міської лікарні №14.

Читайте такожВ Донецьку ведуться відновлювальні роботи, обстановка у місті напружена

Протягом дня аварійні бригади комунальних підприємств відновлювали електропостачання на пошкоджених об`єктах. Так, надано струм на перший майданчик адмінселища, частково відновлено електропостачання мікрорайону Текстильник. У зв`язку з тим, що йде велике навантаження на лінії електропередач в деяких мікрорайонах Петровського та Кіровського районів мають місце тимчасові відключення світла, констатували в міськраді.