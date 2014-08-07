Підрозділи сил АТО зміцнили оборону в районі Савур-Могили - Тимчук

08:29, 07 серпня 2014
Політика
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Підрозділи сил АТО зміцнили оборону в районі Савур-Могили і готуються до подальших активних дій.

Саур-могила / скриншот Youtube

Згідно з оперативними даними групи «Інформаційний Опір», сили АТО проводять перегрупування, закріплюються на зайнятих позиціях і відновлюють боєздатність. Читайте такожТерористи постійно контратакують Савур-Могилу - Тимчук

"Підрозділи сил АТО зміцнили оборону в районі Савур-Могили, йде підготовка до подальших активних дій в районах скупчення терористичних груп", -написав на своїй сторінці в соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

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