Підрозділи сил АТО зміцнили оборону в районі Савур-Могили - Тимчук
08:29, 07 серпня 2014Політика
0 0
Підрозділи сил АТО зміцнили оборону в районі Савур-Могили і готуються до подальших активних дій.
Підрозділи сил АТО зміцнили оборону в районі Савур-Могили - Тимчук / скріншот Youtube
Згідно з оперативними даними групи «Інформаційний Опір», сили АТО проводять перегрупування, закріплюються на зайнятих позиціях і відновлюють боєздатність. Читайте такожТерористи постійно контратакують Савур-Могилу - Тимчук
"Підрозділи сил АТО зміцнили оборону в районі Савур-Могили, йде підготовка до подальших активних дій в районах скупчення терористичних груп", -написав на своїй сторінці в соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter