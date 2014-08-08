США вважають неприйнятною відправку російських миротворців в Україну

Про це заявив на брифінгу для журналістів прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає ИТАР-ТАСС.

"Ми стурбовані російськими заявами, які свідчать про можливість відправки сил, які характеризуються як "миротворці", з метою допомогти забезпечити безпеку в районі катастрофи "пасажирського літака "Малайзійських авіаліній" у Донецькій області», зазначив офіційний представник президента США.

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З погляду Ернеста, "будь-яке обговорення відправки на українську територію російських миротворців викликає глибоку тривогу".

"Такі заяви мають дестабілізуючий і неконструктивний характер, і Росії слід чекати, що будь-який подібний крок буде зустрінуто засудженням і призведе до подальшої економічної ціни (тобто санкцій) і політичної ізоляції", - наголосив Ернест.

При цьому він зазначив, що історія свідчить про неналежне вживання Росією терміна "миротворчість" як прикриття незаконних військових вторгнень та окупації.

За словами Ернеста, США стурбовані нарощуванням кількості військ Росії на кордоні з Україною. "Ці сили використовуються для сприяння в передачі зброї і матеріально-технічних ресурсів" бойовикам на сході України, наполягає представник американського лідера. За словами версії, ці російські війська також забезпечують підготовку бойовиків.