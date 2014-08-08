У Донецьку ситуація залишається напруженою, чути залпи з боку аеропорту, в районі селища шахти Абакумово ведуться бойові дії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

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У повідомленні наголошується, що зараз «обстановка в місті залишається напруженою, чути залпи з боку аеропорту, в районі селища шахти Абакумово ведуться бойові дії, і жителі навколишніх мікрорайонів Бірюзова і Лідіївка повідомляють про те, що чути автоматні черги і звуки перестрілок з великокаліберної зброї».

У зв'язку із ситуацією рух громадського транспорту за маршрутом №41 обмежено, автобуси прямують тільки до зупинки «Шахта Лідіївка».

У міськраді також повідомили, що сьогодні, 8 серпня, відновлено електропостачання 21 трансформаторної підстанції на селищі шахти «Жовтневий рудник», які були знеструмлені з 21 липня. За аварійною схемою підключено до електропостачання частину мікрорайону Текстильник. Потужності устаткування не дають змоги повністю живити мікрорайон, тому його частини підключатимуть до електроенергії почергово, уточнили в міськраді.

Але в оперативному порядку було усунено аварію на Куйбишевському водопровідному вузлі, ремонтно-відновлювальні роботи вдалося виконати в лічені години і без зупинки водопостачання. Засув великого діаметру – 1200 мм – на підводному водогоні від Верхньокальміуської фільтрувальної станції вийшов з ладу сьогодні вночі, і вже вранці з 7.00 аварійні бригади, електромеханічна служба і фахівці з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики КП «Донецькгорводоканал» у терміновому порядку приступили до ремонту. Стабільна робота вузла зараз має ключове значення для міста, оскільки він пов'язаний з водогоном, яким тимчасово здійснюється водоподача від Верхньокальміуської фільтрувальної станції. Завдяки оперативній роботі майстрів водоканалу, засув вдалося відремонтувати і запустити в роботу вже вдень (о 12.00). Наразі Куйбишевський водопровідний вузол працює в заданому режимі.

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Проте в міськраді констатували, що у зв'язку з активними бойовими діями в Петрівському, Кіровському районах і м. Моспіно (Пролетарський район), постійними пошкодженнями ліній електропередач і об'єктів водопостачання аварійні бригади водоканалу не встигають усувати аварії того ж дня. Напружена ситуація з водопостачанням зберігається у частини жителів у селищах Машзавод, Лідіївка (Кіровський район), Привілля, Шахта 29 (Петрівський район).