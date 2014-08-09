В Сумській області обстріляли авіаремонтний завод

За попередніми даними 5 снарядів поцілили на територію підприємства та пошкодили 2 вертольоти, музейні експонати на оглядовому майданчику. За даними силовиків, жертв та інших руйнувань - немає.

Нагадаємо, обстріл відбувся у ніч на 9 серпня, близько 4.45, ймовірно, з гранатомета. На місці працює слідчо-оперативна група представників СБУ, прокуратури і МВС.

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