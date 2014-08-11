В Раді зареєстровано законопроект про судовий захист в районі АТО



Текст законопроекту (№4447а) розміщено на сайті парламенту.

Законопроектом пропонується врегулювати питання визначення територіальної підсудності в районі проведення антитерористичної операції, підслідності кримінальних правопорушень, вчинених в районі проведення антитерористичної операції, а також у разі зміни меж району проведення антитерористичної операції або завершення антитерористичної операції.

Так, законопроектом передбачається механізм визначення судів для розгляду судових справ судами першої та апеляційної інстанцій та здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, якщо здійснення правосуддя та досудового розслідування в місцях, що визначені чинними законами, є неможливим.

Читайте такожКабмін очікує, що 12 серпня Рада ухвалить закони про санкції проти Росії

Зокрема, визначення судів для розгляду таких судових справ покладається на голів вищих спеціалізованих судів, а на Державну судову адміністрацію покладається складення переліку місцевих та апеляційних судів, які знаходяться в районі проведення антитерористичної операції і в яких неможливо здійснювати правосуддя, та направлення відповідних подань до голів вищих спеціалізованих судів для прийняття зазначених рішень.

Законопроектом також пропонується вирішити питання підслідності кримінальних правопорушень, вчинених в районі проведення антитерористичної операції, у разі якщо здійснення досудового розслідування є неможливим. Так, підслідність кримінальних правопорушень, вчинених в районі проведення антитерористичної операції, у випадках неможливості здійснювати досудове розслідування, визначатиметься генеральним прокурором України.