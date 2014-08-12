Радянський дисидент Лук'яненко засудив участь Кучми в переговорах з терористами

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив відомий український політик та громадський діяч Левко Лук'яненко.

"Не можна було доручати Кучмі таку відповідальну місію. Це абсолютно неправильно! - сказав Лук'яненко. - Дехто каже, що для вирішення проблем на Донбасі можна піти на змову навіть з дияволом. Але вони не розуміють, що якщо йдеш на змову з дияволом, то вирішиш не свої завдання, а його".

Крім того, дисидент часів СРСР вважає, що нова влада повинна ретельно розслідувати діяльність своїх попередників.

"Вона повинна показати, що для неї законність - не порожній звук, а один із пріоритетів, - каже Лук'яненко. - Тому потрібно обов'язково розслідувати діяльність попередньої влади, відкрити нові справи і повернутися до минулих. Це стосується передовсім керівників вищого рівня - в тому числі, президентів. Ось нещодавно реанімували справу Гонгадзе, в якій фігурує Кучма. Вважаю, що це правильно. Якщо у прокуратури є фізична можливість займатися цією справою, крім боротьби з тероризмом, - нехай займається".

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Нагадаємо, що в середині липня Генпрокуратура знову взялася за розслідування справи Гонгадзе.

Адвокат Мирослави Гонгадзе у цьому процесі - Валентина Теличенко - вважає, що Кучмі вигідно відновлення розслідування.