З Житомира знову доставили гуманітарну допомогу бійцям АТО.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив голова Житомирської райдержадміністрації Сергій Крутій.

За його словами, "до Донецької області вирушили житомирські активісти, аби доставити допомогу 30-ій окремій механізованій бригаді".

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До поїздки долучилися активісти Максим Вілівчук та Марія Моісеєнко.

"Допомогу збирала громада Житомирського району, зокрема районна рада, приватні підприємці та всі небайдужі. Нині ситуація в країні надзвичайно складна, тому ми зобов'язані підтримувати наших військових", – наголосив Крутій.

Загалом майже 5 тонн продуктів харчування та інших необхідних товарів вже доставили з Житомира українським бійцям у зону АТО.