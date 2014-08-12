Порошенко обговорив з Лукашенком зняття бар'єрів у торгівлі
22:20, 12 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із Президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Порошенко обговорив з Лукашенком спільні зусилля щодо вирішення гуманітарних питань / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави держави.
Як зазначено в повідомленні, співрозмовники обговорили спільні зусилля для налагодження міжнародного діалогу задля вирішення гуманітарних питань.
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Президенти також обговорили широкий спектр двосторонніх відносин, зокрема, зняття штучних бар’єрів в торгівлі між Білоруссю та Україною, підкреслено в повідомленні.
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