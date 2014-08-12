Порошенко обговорив з Лукашенком зняття бар'єрів у торгівлі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави держави.

Як зазначено в повідомленні, співрозмовники обговорили спільні зусилля для налагодження міжнародного діалогу задля вирішення гуманітарних питань.

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Президенти також обговорили широкий спектр двосторонніх відносин, зокрема, зняття штучних бар’єрів в торгівлі між Білоруссю та Україною, підкреслено в повідомленні.