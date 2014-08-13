Росія відволікає увагу "гуманітарним конвоєм" від інших загроз на кордоні — Ілларіонов
00:37, 13 серпня 2014Політика
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"Гуманітарний конвой" відволікає увагу від інших загроз на україно-російському кордоні, до того ж отримання такого вантажу від агресора неприпустиме в умовах бойових дій.
REUTERS
Таку думку висловив екс-радник російського президента Андрій Ілларіонов, повідомляє hromadske.tv.
"Зараз увага прикута до колони, яка прямує через Воронеж у Харківську область. Ніхто не знає про такі ж, або схожі колони, які, можливо, зараз прямують до Луганської та Донецької областей", - припускає Ілларіонов.
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Ілларіонов вважає, що Росія може скористатися відкриттям кордону та направити в Україну вантажівки з будь-чим усередині.
"В ситуації бойових дій відкриття кордону агресорові, який, буцімто, везе гуманітарну допомогу, неприпустимо", - вважає Ілларіонов.
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