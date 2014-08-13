Парламентські вибори відбудуться 19 або 26 жовтня - радник президента

Про це він заявив в ефірі каналу «Україна», повідомляє Сегодня.

«За будь-яких обставин - чи буде це пропорційна система, чи відкрита система, навіть якщо жодного рішення не буде - вибори мають відбутися в жовтні. Тобто, якщо залишилися такі депутати, які впевнені, що якщо внесуть зміни в закон, то відстрочать дату виборів - вони помиляються", - сказав Томенко.

Політик нагадав, що Президент наполягає на виборах за відкритими партійними списками.

Читайте такожПорошенко наполягає на виборах ВР за пропорційною системою з відкритими списками

"Якщо парламент за це не проголосує, тоді стара система залишається - її ніхто не відміняв. Вибори відбудуться або 26-го жовтня, або (нині юристи аналізують) 19 жовтня. Я сподіваюся, що нам вдалося переконати керівників фракцій, які вчора вирішили в таємному режимі працювати один день", - сказав він.

Томенко підкреслив, що в четвер «найбільший шанс на закон про голосування за відкритими партійними списками, оскільки 200 голосів ми назбирали».

«Якщо не проходить такий закон, залишається вдосконалити, або, хоча б, трохи налагодити закон, за яким мають відбуватися вибори. Що тут важливо? Хоча б зменшити кількість днів виборчої кампанії, оскільки виборча кампанія на 60 днів коштує 1 млрд. 400 млн. грн. Тобто якщо скоротити її до 45 днів, ми економимо значну суму. Тобто в четвер або проголосують за систему з відкритими списками, або залишиться стара змішана система із зменшеним терміном проведення виборчої кампанії. Але вибори відбудуться за будь-яких обставин у жовтні», - сказав він.