Кабмін завершує роботу над програмою імплементації Асоціації з ЄС



Як повідомили УНІАН в прес-службі президента України, про це сказав заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий під час зустрічі з делегацією Європейського Союзу на чолі з керівником Групи Пітером Балашем.

За словами Чалого, Україна високо цінує постійну політичну та економічну підтримку з боку Європейського Союзу у процесі здійснення внутрішніх реформ, захисті суверенітету та територіальної цілісності держави, одним із свідчень якої є рішення про створення Групи ЄС з підтримки України.

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Чалий запевнив, що реалізація курсу на впровадження всеохоплюючих суспільно-політичних та економічних реформ, посилення боротьби з корупцією та покращення ділового та інвестиційного клімату в Україні є пріоритетом влади.

Саме з цією метою було створено Національну раду реформ, ключовим завданням якої є загальна координація та спрямування процесу реформ в Україні. Чалий зазначив, що основою планування реформ стане Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. За його словами, українська сторона готова розглянути можливість максимального залучення європейських експертів до роботи Національної ради реформ.

Під час зустрічі було високо оцінено постійний діалог президента України Петра Порошенка з керівництвом інституцій Європейського Союзу, в тому числі очікувані ближчим часом візити в Україну Президента Європейської Комісії Жозе Мануеле Баррозу, Президента Європейського Парламенту Мартіна Шульца та Віце-президента Європейської Комісії – Високого Представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо підготовки майбутньої міжнародної донорської конференції для надання допомоги Україні, проведення якої попередньо заплановане на листопад 2014 року.

Керівник Групи ЄС з підтримки України запевнив у підтримці України Європейським Союзом у реформуванні сфер життєдіяльності держави. «Європейський Союз готовий надавати підтримку Україні для реалізації необхідних реформ та зміцнення її суверенітету та територіальної цілісності», - сказав він.