Під Красним Лучем тривають бої - ЗМІ

03:31, 13 серпня 2014
Політика
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Біля Красного Луча Луганської області тривають бойові дії

REUTERS

Як повідомляють мешканці Красного Луча, в районі шахти "Новопавлівська" та селища Жовтневий чутна стрілянина. Також чутні вибухи і в селищі Міусинськ, передає Інформатор

Крім цього, періодично з 2-го мікрорайону чути перестрілки з автоматичної стрілецької зброї, така ж ситуація в районі сто шістдесятої шахти, а також селищ Собачівки, Мирного.

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"На Мирному зруйновано декілька будинків. Є жертви серед мирного населення. По Красному Лучу снаряди не влучали", - пише видання.

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