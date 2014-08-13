Під Красним Лучем тривають бої - ЗМІ

Як повідомляють мешканці Красного Луча, в районі шахти "Новопавлівська" та селища Жовтневий чутна стрілянина. Також чутні вибухи і в селищі Міусинськ, передає Інформатор.

Крім цього, періодично з 2-го мікрорайону чути перестрілки з автоматичної стрілецької зброї, така ж ситуація в районі сто шістдесятої шахти, а також селищ Собачівки, Мирного.

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"На Мирному зруйновано декілька будинків. Є жертви серед мирного населення. По Красному Лучу снаряди не влучали", - пише видання.