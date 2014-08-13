Чиновники сперечаються щодо пропуску в Україну гуманітарного конвою з РФ - Тимчук

Про це в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Наскільки ми знаємо, у верхах йдуть дебати, але тиснуть самі міжнародні організації...", - написав експерт.

Крім цього, група Инфомаційний опір вважає, що при всьому негативі для України, ця провокація здійснюється за «кращим з гірших» сценаріїв.Читайте такожУкраїна не пропустить гуманітарний конвой РФ через Харківську область - Аваков

Офіційна точка перетину кордону пункт пропуску "Шебекіно - Плетенівка" на кордоні Бєлгородської та Харківської областей. Якби РФ провела свої колони на ділянках, контрольованих бойовиками, Росія б «легалізувала» терористичні організації на Донбасі у вигляді фактичного визнання їх юрисдикції над контрольованими ділянками держкордону України. Крім цього, в такій ситуації українська сторона була б позбавлена можливості контролювати ввезений вантаж, повідомляє Тимчук.

Експерт також зазначив, що факт апелювання до Міжнародного коммитету Червоного Хреста з боку Росії виглядає обнадійливо, оскільки цій організації можна довіряти.Читайте такожЧервоний Хрест не знає про місцезнаходження "гуманітарного конвою" і його повний вміст

Тимчук також торкнувся і морального аспекту проблеми: "На наше переконання, прийняття "допомоги" з боку РФ є неприпустимим".

"У той же час, з боку Путіна ця «допомога» виглядає лише спробою зобразити підтримку проросійським екстремістам на Донбасі, що спрямована як на самих бойовиків, які постійно звертаються до Кремля про допомогу, так і на російську аудиторію, яка також у своїй масі виступає за підтримку проросійських терористів в Україні", - зазначив експерт.