Ярема повідомив про арешт керівника столичного заводу, з якого вкрали танк

Про це повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема, передає Радіо Свобода.

На засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Ярема заявив, що органи прокуратури порушили низку кримінальних справ щодо працівників оборонної сфери, структурних підрозділів підприємств, які входять до «Укроборонпрому».

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«Сьогодні заарештували директора цього заводу (Київського бронетанкового), який брав участь у розкраданні та виведенні коштів», – наголосив генпрокурор.

За словами Віталія Яреми, у вівторок було виявлено відсутність одного танка, а сім танків, які підготували для продажу за іноземними контрактами, насправді належать Міністерству оборони, і їх не можна було продавати.