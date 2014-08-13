Свинарчук призначений головою комісії з військово-технічного співробітництва

Президент Петро Порошенко своїм указом призначив Олега Свинарчука головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті глави держави. Петро Порошенко доручив Олегу Свинарчуку у дводенний термін внести пропозиції щодо актуалізації положення про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю та персональний склад Міжвідомчої комісії.

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