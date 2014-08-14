Порошенко повідомив Байдену про ситуацію навколо гуманітарної місії

Про це повідомляє прес-служба Президента

У телефонній розмові з Віце-Президентом США Президент України повідомив про розвиток ситуації довкола реалізації міжнародної гуманітарної місії під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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Сторони домовились і надалі координувати зусилля задля реагування на існуючі та потенційні виклики і загрози.