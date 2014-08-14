Гіркін покинув пост "міністра оборони" "ДНР"

Про це повідомив прес-центр "ДНР", передають РІА Новини. "На сьогоднішньому засіданні уряд задовольнив прохання про звільнення з посади "міністра оборони" "ДНР" полковника Ігоря Стрєлкова у зв'язку з переходом на іншу роботу", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСайт терористів повідомив про важке поранення Стрєлкова

У зв'язку зі звільненням Ігоря Гіркіна від посади "міністром оборони" призначений Володимир Кононов, завтра його кандидатура може бути затверджена. Голова ради міністрів Олександр Захарченко розповів, що Ігор Гіркін буде виконувати іншу "важливу роботу".