Екс-голова Луганської ОДА вважає, що губернаторів слід замінити на представників президента

Голова Луганської облдержадміністрації у 2005 році Олексій Данилов вважає, що замість інституту губернаторства в Україні треба ввести в регіонах інститут представників президента.

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Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Я вважаю, що та інституція губернаторства повинна перестати існувати. Я вважаю, що треба, щоб у регіонах був представник президента», - сказав Данилов.