Силовикам вдалося визволити з полону бойовиків 25 військовослужбовців
02:45, 15 серпня 2014Політика
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Українським силовикам за минулий день вдалося визволити 25 військовослужбовців, яких утримували в полоні бойовики в Донецькій області.
Порошенко: Силовикам вдалося звільнити з полону бойовиків 25 військовослужбовців
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.
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"Сьогодні нам вдалося звільнити 25 наших військовослужбовців, яких утримували в Донецькій області. 25 сімей зможуть вже завтра побачити і обійняти своїх рідних", - написав глава держави.
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