Силовикам вдалося визволити з полону бойовиків 25 військовослужбовців

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

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"Сьогодні нам вдалося звільнити 25 наших військовослужбовців, яких утримували в Донецькій області. 25 сімей зможуть вже завтра побачити і обійняти своїх рідних", - написав глава держави.