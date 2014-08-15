За добу в зоні АТО загинуло 5 українських військових

13:04, 15 серпня 2014
Політика
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За добу в зоні АТО загинуло 5 українських військовослужбовців.

Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

При цьому, за його словами, кількість поранених українських бійців у зоні АТО уточнюється.

Вчора РНБО повідомили про загибель 9 військовослужбовців, 18 - отримали поранення. 

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