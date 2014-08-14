За добу в зоні АТО загинули 9 військових, 18 - отримали поранення
13:02, 14 серпня 2014Політика
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Українські військовослужбовці продовжують боротися з терористами у східних регіонах.
REUTERS
За добу у зоні АТО загинули 9 військовослужбовців, 18 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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За його словами, за минулу добу загинули 9 українських військовослужбовців, 18 отримали поранення.
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