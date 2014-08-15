72% жителів України висловлюються за проведення дострокових виборів до ВР - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві соціолог компанії Research&Branding Group Євген Копатько, посилаючись на результати дослідження, проведеного з 28 липня по 7 серпня.

Згідно з опитуванням, не вважають необхідним проводити такі вибори 19%, не змогли відповісти на запитання 9% респондентів.

На запитання, за якою системою мають проводитись парламентські вибори, 41% опитаних вказали, що за пропорційною системою і відкритими партійними списками. 20% респондентів висловились за змішану систему, а 13% - за мажоритарну систему. 26% не змогли відповісти на запитання.Читайте такожМайже 90% українців вважають себе патріотами

Коментуючи такі дані опитування, Копатько зауважив, що в результаті проведення цих виборів українці можуть отримати дуже серйозне переформатування парламенту. “Але ми отримаємо парламент не прагматиків, а революціонерів”, - вважає Копатько.

За словами експерта, склалась ситуація, коли “вперше за всю історію незалежної України у нинішньої влади абсолютно немає опозиції”. “Усі стосунки, які зараз складаються в політичному просторі України, - це вирішується між представниками правлячої політичної еліти, яка матиме вплив на той чи інший інститут влади - президентський, Кабінет міністрів, Верховна Рада. За Верховну Раду йде особлива боротьба...”, - зауважив соціолог.

Як сказав Копатько, за цих умов під час виборчої кампанії, яка до того ж буде дуже короткою, не буде боротьби ідей, концепцій. “Ви отримаєте боротьбу популізму військового, політичного, економічного та соціального. І результат ми отримаємо - парламент революціонерів”, - зазначив Копатько. До того ж, додав він, під час короткої кампанії важко отримати “будь-яких обдуманих речей”.Читайте також40% мешканців Донбасу не підуть на парламентські вибори

У ході соціологічного дослідження було опитано 1 тис. 498 респондентів в різних регіонах України за винятком Криму, Севастополя, Донецької та Луганської областей. Середня похибка вибірки - 3%.