ЄС вітає майбутні консультації президентів України, Росії та Єврокомісії

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у висновках стосовно України, ухвалених на позачерговому засіданні Ради ЄС з закордонних справ.

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«Рада вітає майбутні консультації між президентами Російської Федерації, України та Європейської комісії з питань, пов'язані з імплементацією Угоди про асоціацію та всеосяжної зони вільної торгівлі, а також щодо поставок газу, паралельно із зусиллями в стабілізації політичної ситуації та ситуації в сфері безпеки”, - сказано у висновках.

Крім того, Рада закликала до продовження в Україні всеосяжної реформи, зокрема, шляхом реалізації Угоди про асоціацію та рішень щодо децентралізації, реформи Конституції та захисту прав осіб, які належать до національних меншин. «Це будуватиме справжній національний діалог за участю центральні влади та демократичних легітимних представників регіонів України. Рада вважає, що такий процес може зіграти важливу роль у забезпеченні міцного політичного врегулювання конфлікту», - зазначається в документі.