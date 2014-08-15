ЗМІ: Євросоюз готує особисту зустріч Порошенка і Путіна

Про це повідомив у "Твіттері" брюссельський кореспондент Wall Street Journal Лоренс Норман, передає "Українська правда". "Жозе Мануел Баррозу збирається провести консультації з Порошенком і Путіним щодо газових та торгівельних питань. Мені повідомили, що це включатиме безпосередні тристоронні переговори (лідерів України, Росії та Євросоюзу)", - написав Лоренс Норман в ніч на 15 серпня, після анонсу консультацій з боку ЄС.

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#EU Barroso to hold "consultations" with #Putin#Poroshenko on Gas, Trade Issues, EU announces. Am told that will include direct 3-way talks — laurence norman (@laurnorman) 14 августа 201

Пізніше він додав окремим твітом, що інформацію про пряму зустріч президентів підтвердив "другий високопосадовець з ЄС".

A second #EU official confirms Putin, Poroshenko, @BarrosoEU talks will include direct meeting between three. no further details yet. — laurence norman (@laurnorman) 14 августа 2014

​В даний час реакція української сторони на таку перспективу залишається невідомою, оскільки домовленість про тристоронні консультації була досягнено в телефонній розмові Жозе Мануела Баррозу і Володимира Путіна, без участі Петра Порошенка.

Треба зазначити, що Євросоюз розпочав домовлятися про тристоронню зустріч на фоні чергової ескалації ситуації на сході. Зокрема, 14 серпня низка світових видань повідомила про колонну військової техніки, що прейшла з території Росії до України. Згідно з поширеними знімками, до її складу входять БТРи та машина з ЗРК "Бук". Також повідомлялося про переміщення танків.

Як повідомляв УНІАН, перша і до цього часу єдина зустріч президентів України і Росії відбулася в червні в Нормандії за посередництва лідерів Німеччини та Франції. Однак тристоронніх переговорів України, Росії та Євросоюзу досі не було.