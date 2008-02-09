Голова ”Нафтогазу” спростовує заяви Газпрому, Бойка та Фірташа

Україна не перебирає російський газ, заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

“Коли кажуть, що ми перебираємо російський газ, то це не так. На сьогодні добова норма поставок газу в Україну становить 156 млн. кубометрів. Якщо цю норму помножити на кількість днів у січні (з урахуванням температурного графіка), то отримаємо 4,9 млрд. кубометрів - це той обсяг газу, який має прийти в Україну. За попередніми даними, ми взяли за січень 4,7 млрд. кубометрів. Тобто в межах зазначених 55 млрд. кубометрів середньоазіатського газу для України”, - сказав він.

На думку О.ДУБИНИ, російська сторона “всіма силами намагається загнати «Нафтогаз» і Україну в глухий кут”. Він також повідомив, що у нього є повне взаєморозуміння з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ щодо подальшого просування на переговорах з «Газпромом».

Голова правління «Нафтогазу» також спростував заяви екс-міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА і аналогічні заяви співвласника «РосУкрЕнерго» Дмитра ФІРТАША про те, що з листопада і до цього дня «Нафтогаз України» використовує незаконтрактований імпортний газ.

Крім того, за його словами, претензій про недопостачання російського експортного газу в листопаді 2007 року - лютому цього року бути не може.

“У листопаді 2007-го «Газпром» заявив про транзит у Європу 9,66 млрд. кубометрів газу. НАК «Нафтогаз» транспортувала 10,44 млрд. Грудень: заявлено на транзит 9,98 млрд. кубомет­рів, транспортовано 11,73 млрд. Січень: заявлено 9,72 млрд. кубометрів, прокачано 10,55 млрд. Претензій бути не може”, - сказав О.ДУБИНА, додавши, що було транспортовано на 3 млрд. кубометрів газу більше від заявленого «Газпромом».

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого ВАТ "Газпром" заявило, що може з 11 лютого припинити постачання російського газу в Україну. Згідно із заявою компанії, станом на 7 лютого в Україні "осіло" 1,5 млрд. кубометрів російського газу.

8 лютого в офісі "Газпрому" відбулися переговори за участю першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА. Після зустрічі офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що холдинг у разі неврегулювання ситуації навколо заборгованості за російський газ може припинити його постачання Україні о 10.00 (мск) вівторка, 12 лютого.