Терористи з важкої артилерії обстріляли житловий район Макіївки - очевидці

У Макіївці Донецької області терористи вночі 16 серпня з важкої артилерії обстріляли житловий район міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповіли жителі Червоногвардійського району м. Макіївки, які стали очевидцями події.

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За їх словами, «стрілянина, мабуть, з гармати великокаліберними снарядами почалася сьогодні після 2.00 ночі, бойовики стріляли з боку терикону в самому центрі району біля автостанції у бік Щогловської міськлікарні №5 і у бік селища Карла Маркса».

«Йшла майже безперервна стрілянина з перервами близько півхвилини протягом півгодини. Від падіння снарядів осявалося небо і в кімнатах квартири ставало ясно, тремтіли шибки і стіни. Було дуже і дуже страшно», - розповіла мешканка одного з багатоповерхових будинків.

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За словами очевидців, в результаті обстрілу в селищі Карла Маркса згорів приватний будинок, а за Щогловською лікарнею також зайнялося кілька будинків і автомобілів, що стояли у дворах. Про жертви наразі нічого не відомо, повідомили співрозмовники.

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