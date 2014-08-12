У Макіївці бойовики масово викрадають людей та вимагають викуп - по 3 тисячі за кожного
18:43, 12 серпня 2014Суспільство
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Терористи к Макіївці викрали 34 людини та вимагають по 3 тис. грн за звільнення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«У житловому мікрорайоні «Зелений» міста Макіївка терористи масово викрадають людей, утримують у підвалі колишнього приміщення УБОЗу», - зазначив він.
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«На даний час там знаходяться 34 особи, з яких вимагають по 3 тис. грн за звільнення», - сказав Лисенко.
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