У Макіївці бойовики масово викрадають людей та вимагають викуп - по 3 тисячі за кожного

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«У житловому мікрорайоні «Зелений» міста Макіївка терористи масово викрадають людей, утримують у підвалі колишнього приміщення УБОЗу», - зазначив він.

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«На даний час там знаходяться 34 особи, з яких вимагають по 3 тис. грн за звільнення», - сказав Лисенко.