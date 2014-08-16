ЗМІ: Україна та Росія домовилися про повну перевірку гуманітарного конвою

У Ростовській області завершилися кількагодинні переговори щодо долі скандального "гуманітарного вантажу" від Росії, повідомляє 5 канал.

Він таки потрапить до України – але тільки після перевірки на кордоні. Супроводжуватиме вантаж Червоний хрест. А тому представники організації – перш ніж приступити до роботи – чекають на гарантії безпеки. Коли саме це станеться – вони поки не знають.

Як повідомив представник Червоного Хреста, у переговорах брали участь представники прикордонних служб та митниць України та Росії.

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Представник Червоного Хреста описав останні події так: "Домовилися про перевірку і підготовку вантажів і транспортних засобів, щоби нарешті доправити гуманітарну допомогу Східній Україні. На цій стадії – технічні, фінансові, паперові процедури визначені. Але залишається одне основне питання: нам необхідні гарантії безпеки від усіх сторін конфлікту, перед тим, як ми почнемо рух. Ми з радістю бачили, що Україна і Росія тісно співпрацювали над вирішенням паперових і митних питань, над тим, щоби перевірка безпечності конвою була можливою. Деякі документи вже оформлюються, а для решти, що знадобиться для перетину кордону - визначили процедуру. У нас є загальний список вмісту конвою. Щойно ми матимемо гарантії безпеки, будемо готові вирушати. З процедурою визначилися, але час... Ми надіслали до Києва запит із формальним запитанням – коли ми зможемо приступити до огляду конвою. Чекаємо на відповідь".

Раніше українські прикордонники і митники уже заявляли: готові до перевірки путінської "гуманітарки", але Росія гальмує процес.