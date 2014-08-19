В боях за Іловайськ поранили комбата Донбасу Семенченка

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Бій за звільнення. Семен Семенченко, командир батальйону Нацгвардії "Донбас", який вже другий день на передовій отримав осколкові поранення.

Читайте такожКомбат "Донбасу": силовики контролюють дві третини Іловайська, бойовики тікають з міста В передовій групі атаки, очищає від терористів в Іловайськ, нарвалися на мінометний вогонь. Витримали атаку, не згорнули. Серед наших - один боєць загинув, четверо поранених. У тому числі - поранений Семен. Множинні осколкові поранення. Вивезли всіх до шпиталю. Попередньо - життя поранених поза загрозою",- написав він.

Також цю інформацію підтвердив сотник Майдану Володимир Парасюк, йому про це в телефонній розмові розповів комбат Дніпра Береза​​.

Радник мінстра внутрішних справ Антон Геращенко повідомив, що Семенченко отримав осколкові поранення у бедро та спину.