ГПУ ще не вручала Єфремову повідомлення про підозру

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Генпрокуратури Юрій Бойченко, відповідаючи на запитання журналістів.

“Спочатку йому мають пред'явити підозру, зібрати достатньо доказів, і після цього генеральний прокурор звернеться до Верховної Ради. Там є фактові справи, які розслідуються. Якщо Єжелю (колишньому міністру оборони України Михайлові Єжелю — УНІАН) пред'явили підозру, то йому (Єфремову) ще ні”, - сказав Бойченко.

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Як повідомляв УНІАН, 28 липня у Генпрокуратурі підтвердили інформацію про відкриття та розслідування кримінального провадження проти Єфремова.

Головним слідчим управлінням відомства 16 липня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

«Вказана заява стосувалася здійснення протиправного тиску на службових осіб одного з державних підприємств Луганської області під час проведення процедури закупівлі послуг з монтажу гірничошахтного устаткування та низьковольтної апаратури», - пояснили у ГПУ.